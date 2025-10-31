Matías Machado y Fernanda Pereyra cautivan al público desde las pantallas de Red Uno

Los jóvenes comunicadores destacan por su profesionalismo y carisma al llevar la información de deportes, espectáculos y tendencias a los hogares bolivianos.
31/10/2025 18:36
Escuchar esta nota
Red Uno vuelve a destacarse por impulsar el talento joven nacional con la presencia de Matías Machado y Fernanda Pereyra, dos comunicadores que se han ganado el cariño del público gracias a su profesionalismo y espontaneidad frente a las cámaras.
Matías Machado, con amplia experiencia en televisión, forma parte de los equipos de Notivisión Santa Cruz y Que No Me Pierda, donde cada noche comparte la actualidad deportiva con dinamismo y cercanía.
Por su parte, Fernanda Pereyra se ha consolidado como una de las figuras emergentes en el ámbito del entretenimiento. Desde Notivisión Santa Cruz, informa sobre espectáculos, tendencias y cultura popular, tanto a nivel nacional como internacional.
Ambos periodistas son parte de una nueva generación que busca conectar con la audiencia a través de un estilo auténtico y comprometido, demostrando que la comunicación también se construye con pasión y juventud.
Ellos hacen que cada noticia llegue hasta el otro lado de la pantalla, desde Notivisión Central.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00