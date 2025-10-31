Matías Machado y Fernanda Pereyra cautivan al público desde las pantallas de Red Uno

Red Uno vuelve a destacarse por impulsar el talento joven nacional con la presencia de Matías Machado y Fernanda Pereyra, dos comunicadores que se han ganado el cariño del público gracias a su profesionalismo y espontaneidad frente a las cámaras.

Matías Machado, con amplia experiencia en televisión, forma parte de los equipos de Notivisión Santa Cruz y Que No Me Pierda, donde cada noche comparte la actualidad deportiva con dinamismo y cercanía.

Foto Red Uno

Por su parte, Fernanda Pereyra se ha consolidado como una de las figuras emergentes en el ámbito del entretenimiento. Desde Notivisión Santa Cruz, informa sobre espectáculos, tendencias y cultura popular, tanto a nivel nacional como internacional.

Ambos periodistas son parte de una nueva generación que busca conectar con la audiencia a través de un estilo auténtico y comprometido, demostrando que la comunicación también se construye con pasión y juventud.

Foto Red Uno

Ellos hacen que cada noticia llegue hasta el otro lado de la pantalla, desde Notivisión Central.

