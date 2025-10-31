TEMAS DE HOY:
accidente en El Abra Violador en serie Agresiones a menores

21ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Programa

Matías Machado y Fernanda Pereyra cautivan al público desde las pantallas de Red Uno

Los jóvenes comunicadores destacan por su profesionalismo y carisma al llevar la información de deportes, espectáculos y tendencias a los hogares bolivianos.

Silvia Sanchez

31/10/2025 18:36

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Red Uno vuelve a destacarse por impulsar el talento joven nacional con la presencia de Matías Machado y Fernanda Pereyra, dos comunicadores que se han ganado el cariño del público gracias a su profesionalismo y espontaneidad frente a las cámaras.

Matías Machado, con amplia experiencia en televisión, forma parte de los equipos de Notivisión Santa Cruz y Que No Me Pierda, donde cada noche comparte la actualidad deportiva con dinamismo y cercanía.

Foto Red Uno

Por su parte, Fernanda Pereyra se ha consolidado como una de las figuras emergentes en el ámbito del entretenimiento. Desde Notivisión Santa Cruz, informa sobre espectáculos, tendencias y cultura popular, tanto a nivel nacional como internacional.

Ambos periodistas son parte de una nueva generación que busca conectar con la audiencia a través de un estilo auténtico y comprometido, demostrando que la comunicación también se construye con pasión y juventud.

Foto Red Uno

Ellos hacen que cada noticia llegue hasta el otro lado de la pantalla, desde Notivisión Central.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD