Orgullo y emoción en Tarija por el debut de Jesús Maraude con Bolivia en el Mundial Sub-17

La cuenta regresiva para el debut de Bolivia en el Mundial Sub-17, que se disputará en Catar, llena de expectativa a todo el país. Este lunes, a partir de las 8:30, más de 12 millones de bolivianos acompañarán a la Verde en su estreno ante Sudáfrica.

Entre los más emocionados están los familiares de los jugadores, que viven con orgullo y nerviosismo el momento. Uno de ellos es el exfutbolista argentino nacionalizado boliviano, Juan Alberto Maraude, padre del capitán Jesús Maraude, quien compartió su sentir previo al partido inaugural.

“Él lo ha soñado siempre, vestir la camiseta de su país, jugar un Mundial, ser profesional. Nadie le ha regalado nada, se ha preparado mucho y hoy está cumpliendo ese sueño”, expresó emocionado el exdelantero que brilló en el fútbol nacional.

Maraude destacó además el sacrificio y la determinación de su hijo:

“Desde muy chiquito se fue de casa, dejó Tarija para ir detrás de sus sueños y hoy los está alcanzando. Como familia estamos felices y orgullosos”.

La familia Maraude, al igual que todo el país, estará siguiendo el debut de la selección boliviana a través de Red Uno de Bolivia, esperando que la Sub-17 empiece con el pie derecho en su camino mundialista.

