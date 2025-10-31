Estas son las tres zonas de máxima seguridad para la transmisión de mando

El viceministro de Régimen Interior, Jhony Aguilera, informó que la institución empleará drones, escáneres y sistemas de comunicación encriptada para reforzar el control de accesos.
31/10/2025 12:35
Escuchar esta nota
La Policía Boliviana implementará un operativo de alta tecnología para garantizar la seguridad durante la transmisión de mando presidencial del próximo 8 de noviembre, acto que marcará el inicio de la gestión del presidente electo Rodrigo Paz Pereira.
El viceministro de Régimen Interior, Jhony Aguilera, informó que la institución empleará drones, escáneres y sistemas de comunicación encriptada para reforzar el control de accesos, el monitoreo de la Plaza Murillo y la protección de las delegaciones nacionales e internacionales.
“Contamos con tecnología de punta que permitirá una supervisión constante de las zonas de seguridad, con transmisión en tiempo real desde el centro de comando y control del BOL 110”, explicó Aguilera.
El plan de seguridad contempla tres zonas delimitadas y tres anillos de control:
Una zona estéril, que incluirá la Plaza Murillo, el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y sus accesos inmediatos, con ingreso exclusivo para acreditados.
Una zona amarilla, que comprenderá los hoteles de las delegaciones y los corredores viales con control vehicular y horarios definidos.
Una zona verde, destinada al público general, donde se garantizará la seguridad ciudadana y el libre desplazamiento con presencia preventiva de efectivos policiales.
El operativo será dirigido desde un Centro de Comando y Control instalado en el BOL 110, que integrará los sistemas de videovigilancia de la Alcaldía de La Paz y el Ministerio de Gobierno, permitiendo la georreferenciación de eventos y una respuesta inmediata ante cualquier contingencia.
Aguilera destacó que el despliegue policial iniciará el 6 de noviembre, con la movilización de unidades especializadas, incluidas las fuerzas antimotines, de inteligencia y de operaciones tácticas, bajo un enfoque preventivo y de respeto a los derechos ciudadanos.
Asimismo, el viceministro aseguró que la prensa nacional e internacional dispondrá de espacios seguros y corredores especiales para el ejercicio de su labor informativa.
Con información de ABI.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55