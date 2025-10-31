Susana Ruiz y Marlene Miranda asumen el liderazgo de las bancadas del PDC en el Senado y Diputados

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) definió este jueves a sus nuevas jefas de bancada en el Congreso, en preparación para el inicio del nuevo periodo legislativo 2025-2026.

La senadora potosina Susana Ruiz asumirá la conducción de la bancada en el Senado, mientras que la diputada por Santa Cruz, Marlene Miranda, liderará la bancada en la Cámara de Diputados.

La vocera del partido, Sandra Rivero, informó que la elección se llevó adelante tras un consenso alcanzado por separado entre 16 senadores y 49 diputados del oficialismo del PDC, garantizando así un liderazgo consolidado en ambas cámaras.

Se aprobó también la designación del diputado Henry Antonio como subjefe de bancada, con la votación mayoritaria de los asambleístas presentes.

Con estas decisiones, el PDC inicia el nuevo período legislativo con una estructura de liderazgo clara, buscando fortalecer su presencia y coordinación en la Asamblea Legislativa Plurinacional durante la legislatura 2025-2026.

