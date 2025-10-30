Jeanine Áñez: "Claudia Castro intenta evadir la cárcel alegando enfermedad"

La expresidenta Jeanine Áñez se pronunció a través de sus redes sociales sobre el proceso judicial que enfrenta la exvocal del Tribunal Supremo de Justicia, Claudia Castro, quien actualmente busca evitar su encarcelamiento alegando problemas de salud.

Áñez recordó que Castro fue una de las autoridades judiciales que, “obedeciendo al poder político”, contribuyó a la privación injusta de libertad de varias personas inocentes, entre ellas ella misma.

“La exvocal Claudia Castro, hoy procesada, intenta evadir la cárcel alegando enfermedad. Sin embargo, fue ella quien, obedeciendo al poder político, privó injustamente de libertad a muchas personas inocentes, entre ellas a mí”, escribió la exmandataria.

En su publicación, Áñez cuestionó la actuación de autoridades judiciales que, según afirmó, utilizaron la justicia como un instrumento de persecución política.

“Quienes abusaron de la justicia para servir al poder deben ahora responder ante la ley, como cualquier ciudadano. La verdadera justicia debe alcanzar a todos, incluso a quienes la manipularon”, señaló.

Asimismo, recordó que Castro actuó de oficio para suscribir una resolución en la que afirmaba que “nada acreditaba” que Áñez hubiera sido presidenta, decisión que derivó en un juicio ordinario en su contra.

“No se trató solo de una decisión personal. Fue una muestra de cómo el poder político se infiltra en la justicia para perseguir a quienes pensamos diferente”, manifestó.

Finalmente, la exmandataria subrayó que recuperar la independencia del sistema judicial es una tarea urgente para evitar que se repitan hechos de persecución política en Bolivia.

“Recuperar la independencia judicial es indispensable para que algo así no vuelva a repetirse en Bolivia”,

Mire la publicación de Jeanine Añez:

