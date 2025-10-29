Choquehuanca convoca a sesión para cerrar la legislatura 2020-2025

El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocó a las senadoras, senadores, diputadas y diputados a participar en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la legislatura 2020-2025, que se llevará a cabo el viernes 31 de octubre, a horas 08:00, en el hemiciclo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con la convocatoria oficial, entre los principales puntos del orden del día se encuentra el tratamiento del Proyecto de Ley CD N° 547/2024-2025, denominado “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social”.

La agenda también contempla la lectura de correspondencia institucional, el informe del presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra Santos, y el informe del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

El punto final del orden del día estará destinado a la clausura del periodo constitucional legislativo 2020-2025, con lo que se dará por concluida oficialmente la gestión de la actual Asamblea Legislativa Plurinacional.

Esta convocatoria fue emitida el 29 de octubre de 2025 por la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en el marco del cierre del mandato de las y los actuales legisladores, previo a la posesión del nuevo Órgano Legislativo, prevista para los primeros días de noviembre de 2025.

