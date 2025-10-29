Alianza Libre designa a Rafael López y Tomasa Yarhui como jefes de bancada en la Asamblea

La Alianza Libre designó oficialmente a sus nuevos jefes de bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la gestión 2025-2026, con el objetivo de fortalecer su labor parlamentaria y articular acciones políticas en ambas cámaras.

En la Cámara de Diputados, el elegido fue el diputado Rafael Darío López Mercado, mientras que en la Cámara de Senadores, la jefatura estará a cargo de la senadora Tomasa Yarhui Jácome.

Ambos legisladores fueron seleccionados por consenso interno, en un proceso que busca asegurar una conducción parlamentaria unificada y una fiscalización responsable desde el Legislativo.

Tomasa Yarhui Jácome, reconocida líder indígena de Chuquisaca, fue la primera ministra de origen indígena en Bolivia, al ocupar la cartera de Asuntos Campesinos durante la presidencia de Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002). En las elecciones generales de 2025 resultó electa senadora por la alianza LIBRE, en representación del departamento de Chuquisaca.

Desde el 29 de octubre de 2025, Yarhui asume el liderazgo de la bancada en el Senado, consolidando una trayectoria marcada por su lucha social y política. En 2024, recibió en Washington un reconocimiento internacional por su lucha contra el racismo, destacando su compromiso con la defensa de los pueblos indígenas y la igualdad.

Por su parte, Rafael Darío López Mercado, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito político y social. Fue diputado plurinominal por el partido PPB-CN para el departamento de Santa Cruz entre 2010 y 2015.

De profesión sociólogo, López Mercado se destacó en el liderazgo estudiantil y cívico cruceño, habiendo sido director titular del Comité Pro Santa Cruz (2009-2010), ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UAGRM (2008-2010), ejecutivo de la carrera de Sociología (2006-2008) y secretario de Bienestar Social de la Central Obrera Departamental (COD) en el mismo periodo.

