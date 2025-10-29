Tuto propone eliminar voto secreto en la Asamblea Legislativa para fortalecer la transparencia

El expresidente de Bolivia y líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, propuso este miércoles la eliminación del voto secreto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, al considerar que este mecanismo ha fomentado la corrupción, la prebenda y el transfuguismo político dentro del Parlamento.

“La gente tiene que saber cómo y por qué vota cada diputado o senador, de cara al sol. Nunca más votos secretos por leyes; eso se hace por prebenda, por corrupción”, manifestó Quiroga en conferencia de prensa.

El exmandatario explicó que la iniciativa busca que los legisladores voten públicamente, con un registro visible de sus decisiones, garantizando así la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Asimismo, anunció que la bancada de Libre presentará en los próximos días una propuesta de reforma al reglamento interno del Legislativo, orientada a prohibir el voto secreto y a promover una práctica parlamentaria más abierta y responsable.

“Tenemos que reconstruir la democracia desde el Congreso. Eso significa votar de frente al pueblo, sin cuoteo, sin favores y sin esconder las decisiones tras un voto secreto”, sostuvo el líder político.

Quiroga enfatizó que la transparencia debe convertirse en un principio irrenunciable de la nueva etapa política que inicia el país.

“El voto público es la garantía de una democracia limpia. Es hora de mirar a los ciudadanos a los ojos y actuar con coherencia”, afirmó.

