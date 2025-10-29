El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba presenta la propuesta turística y cultural "Una Noche en el Cementerio: Caminando con las Almas" , en el marco de la festividad de Todos Santos. La actividad busca acercar a la población a las tradiciones de la época, ofreciendo un recorrido que mezcla historia, cultura y leyendas locales.

El evento se desarrollará el jueves 30 y viernes 31 de octubre, de 19:00 a 23:00. Durante la visita, los participantes podrán conocer el Mausoleo de los Excombatientes de la Guerra del Chaco, el sector de los notables, los diferentes bloques y el área de las “almas olvidadas”.

Jacob Almaráz, responsable de Cultura de Sacaba, explicó que el recorrido contará con actores del grupo de teatro “Trono”, quienes interpretarán a personajes históricos enterrados en el cementerio, así como leyendas locales como el condenado de Larati y el Kharisiri.

“Invitamos a la población a visitar el cementerio de Sacaba estos dos días desde las 19:00, para disfrutar de esta visita guiada cultural con actores de primer nivel que nos contarán la historia de presidentes, personajes notables y nuestras leyendas y costumbres”, señaló Almaráz. El ingreso tiene un costo de 5 bolivianos, destinado al elenco teatral.

Patrimonio cultural

El Cementerio General de Sacaba fue declarado patrimonio cultural, material e inmaterial del municipio en 2018. Entre sus espacios históricos destacan el Mausoleo de los Excombatientes de la Guerra del Chaco y el sector de los notables, donde descansan autoridades, artistas y personajes históricos, como “Mamá Julia”, quien falleció en 2019 a los 118 años, siendo una de las mujeres más longevas del mundo.

Foto: Alcaldía de Sacaba

Aya Marcay Quilla

El viernes 31 de octubre se realizará una actividad especial en el Museo Municipal de Sacaba, llamada “Aya Marcay Quilla”, donde se explicará el origen prehispánico de la tradición de recordar a los difuntos y su evolución hasta la actualidad.

