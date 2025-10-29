Evita que WhatsApp consuma toda la memoria de tu teléfono con este sencillo ajuste

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo con más de 2.500 millones de usuarios activos diarios, podría ser la razón por la que tu celular Android funciona más lento de lo habitual. Aunque la mayoría de los usuarios la emplea constantemente para comunicarse, pocos saben que la app puede consumir grandes cantidades de almacenamiento interno sin que lo noten.

El principal culpable es la descarga automática de archivos, activada por defecto. Esta función guarda en la memoria del dispositivo todas las fotos, videos, audios y documentos que se reciben en los chats. Con el tiempo, esta acumulación puede provocar lentitud, bloqueos o incluso fallos en el sistema operativo.

Cómo evitar que WhatsApp llene tu almacenamiento

Para detener el almacenamiento automático de archivos:

Abre WhatsApp y accede al menú de Configuración (ícono de tres puntos en la esquina superior derecha). Ingresa a Almacenamiento y datos. En Descarga automática de medios, desactiva las opciones de descarga de fotos, videos, audios y documentos, tanto con datos móviles como con Wi-Fi.

De esta manera, los archivos multimedia solo se descargarán cuando tú lo decidas, evitando que la app consuma espacio innecesario.

Cómo borrar archivos pesados desde WhatsApp

Si tu teléfono ya presenta problemas de rendimiento, WhatsApp permite gestionar el almacenamiento directamente desde la app:

Accede a Administrar almacenamiento , dentro de la sección “Almacenamiento y datos”.

Revisa los archivos más pesados, como videos o documentos.

Elimina solo los elementos innecesarios, liberando espacio sin borrar las conversaciones completas.

Con estos pasos, tu celular funcionará de manera más fluida y tu memoria estará mejor organizada.

