Lluvias y fuertes vientos provocan la caída de un árbol sobre una camioneta en Santa Cruz

Las intensas lluvias y los fuertes vientos que se registraron en la ciudad de Santa Cruz provocaron la caída de una gran rama de árbol en el barrio LosTusequis, zona de la Mutualista entre segundo y tercer anillo. El incidente causó temor entre los vecinos, ya que la rama impactó directamente sobre una camioneta estacionada en el lugar.

El árbol no sólo obstruyó el paso vehicular, sino que también arrastró cables de energía eléctrica, dejando sin suministro a una parte del vecindario. Ante el riesgo de electrocución o incendios, personal de la empresa de electricidad se desplazó de inmediato para reparar el tendido y asegurar la zona.

Vecinos señalaron que las condiciones del clima se han intensificado en los últimos días y pidieron a las autoridades municipales mayor control y poda preventiva de árboles antiguos o de gran tamaño que puedan representar un peligro.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque los daños materiales en el vehículo afectado fueron considerables.

