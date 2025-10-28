"¡Agárrense, agárrense!", gritó el chofer antes de caer al abismo, contó un sobreviviente en Morochata

“El chofer gritó ‘agárrense, agárrense’… pero ya no había nada que hacer. Solo sentí que caíamos directo al barranco”. Con voz temblorosa, Don Evo Mérida López recuerda el momento en que su vida cambió para siempre.

Él y nueve miembros de su familia viajaban en el vehículo que se embarrancó en Morochata, dejando 17 personas fallecidas y más de 30 heridas. Desde una cama de hospital en Quillacollo, ahora intenta recomponerse de las fracturas que sufrió, mientras ve a su padre, sus hermanos y su esposa —que estaba embarazada— luchar por sobrevivir.

“Estábamos mi papá, mi mamá, mis hermanitos, mi tío, mi abuelita… mi esposa también, ella estaba embarazada”, relata entre pausas, mirando al suelo. “Gracias a Dios mi bebé está bien. Mi esposa también está estable. Pero uno de mis familiares ha fallecido”.

El joven campesino, que apenas puede moverse por una fractura en la pierna, dice que no sabe cómo harán para pagar los gastos médicos. “Todo lo que tenemos que pagar es mucho. Les pido que por favor me ayuden. Somos varios en la familia”, suplica.

El número de contacto de esta familia pide ayuda es 685- 07431, para quienes puedan brindarle apoyo.

Mientras las autoridades investigan el hecho bajo el delito de homicidio en accidente de tránsito, los sobrevivientes libran otra batalla: la de sobrevivir a la pobreza y al abandono tras una tragedia que pudo evitarse.

“No quiero que nadie más pase por esto”, dice el sobreviviente, agradeciendo que su esposa y bebé recién nacido estén con vida. “Solo quiero que mi familia viva, y que alguien nos escuche”.

