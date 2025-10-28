“Jesús, por favor, abre la puerta”: niño en un ascensor conmovió con su oración (Video)

Una escena tan breve como conmovedora se registró en Brasil. Un niño quedó atrapado solo dentro de un ascensor y, asustado, comenzó a rezar en voz alta, pidiendo ayuda divina para salir sano y salvo.

“Jesús, por favor, abre la puerta del elevador. Tengo un poquito de miedo. Pero sé que el señor cuida de mí. Amén”, se escucha decir al pequeño en el video, con voz temblorosa pero llena de fe.

Como si su oración hubiera sido escuchada, apenas segundos después las puertas del elevador se abrieron, permitiéndole salir ileso. La escena fue captada por una cámara de seguridad y compartida en redes sociales, donde rápidamente se viralizó y generó una ola de ternura y comentarios.

Usuarios destacaron la inocencia y la fe del menor: “Qué hermoso, su primera reacción fue hablar con Dios”, escribió una usuaria; “La pureza de un corazón sincero tiene poder”, comentó otro internauta.

El breve clip se ha convertido en símbolo de esperanza y fe, recordando que incluso en los momentos de mayor miedo, la confianza puede abrir cualquier puerta.

Mira el video:

