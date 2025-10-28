Fidelidad e infidelidad en el zodiaco: qué signos son los más leales y cuáles no pueden evitar la tentación

La astrología ofrece una mirada sobre cómo vive cada signo el amor, el compromiso y la fidelidad. Algunos son apasionadamente fieles, mientras que otros necesitan libertad incluso en pareja.
28/10/2025 11:57
La fidelidad es un valor que los signos del zodíaco expresan de maneras muy distintas.
Algunos viven el amor con entrega total y compromiso inquebrantable; otros, en cambio, buscan libertad y temen sentirse atados.
Según la astróloga y numeróloga Natalia Porro, autora de Los doce soles y las doce lunas (Ed. Kepler), el mapa astral puede revelar factores que influyen en la manera en que cada persona concibe la lealtad emocional y sexual.
Conocer la energía de cada signo, explica, puede servir como una guía para entender cómo cada uno vive el amor, la pasión y el compromiso.
Aries
Apasionado e impulsivo.
Sigue sus deseos sin medir consecuencias. Puede dejarse llevar por romances fugaces y, si la relación pierde admiración o emoción, podría buscar nuevos estímulos.
Tauro
Leal y estable.
Prefiere la seguridad y el compromiso antes que el riesgo. Ama con cuerpo, mente y alma, y solo será infiel si se siente profundamente traicionado.
Géminis
Curioso y cambiante.
Su mente ágil lo lleva a aburrirse fácilmente de la rutina. Le gusta experimentar y jugar, lo que puede poner a prueba su fidelidad si no encuentra estimulación constante.
Cáncer
Emotivo y protector.
Aunque puede ser inestable, cuando ama lo hace con devoción. Hará todo lo posible por proteger a su pareja y mantener a salvo su mundo afectivo.
Leo
Seductor y necesitado de admiración.
Su fidelidad depende de cuánto lo haga brillar su pareja. Si se siente valorado, es generoso y leal; si no, buscará atención en otros brazos.
Virgo
Reservado pero comprometido.
Aunque le cuesta abrirse al principio, cuando se enamora se entrega con seriedad y responsabilidad. Es confiable y cumple su palabra.
Libra
Encantador y romántico.
Busca armonía y teme a la soledad. Su encanto natural lo hace irresistible, pero su deseo de equilibrio lo lleva a evitar conflictos y mantenerse fiel a quien ama.
Escorpio
Intenso y sexual.
Su magnetismo puede jugarle en contra: es capaz de ser infiel por deseo, pero nunca por falta de amor. No tolera la traición y exige la misma entrega que ofrece.
Sagitario
Libre y honesto.
Ama la aventura y la independencia. No suele mentir ni ocultar, pero necesita sentirse libre incluso dentro de una relación. Su fidelidad nace de la confianza, no del control.
Capricornio
Serio y coherente.
No toma el amor a la ligera. Si promete fidelidad, la cumple. Es racional, responsable y prefiere construir relaciones sólidas y duraderas.
Acuario
Independiente y poco convencional.
Valora el amor, pero necesita espacio personal. Confunde amistad con amor, aunque rara vez traiciona; simplemente ama a su manera, sin ataduras.
Piscis
Soñador e idealista.
Busca el amor perfecto y puede perderse en fantasías románticas. Si es infiel, suele ser por desilusión o por perseguir una conexión idealizada.
Conclusión
La fidelidad, según la astrología, no depende solo del signo solar, sino también de otros factores del mapa astral —como Venus, Marte o la Luna—, que revelan cómo cada persona vive el deseo, el apego y el compromiso emocional.
