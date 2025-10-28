Tras varios días de lluvias en Santa Cruz, choferes reportan daños por baches y calles inundadas. Aumentan los costos de reparación y el riesgo vial.
Las lluvias que cayeron durante los últimos tres días en la capital cruceña volvieron a dejar al descubierto el deterioro de sus calles y avenidas. Conductores de transporte público y privado manifestaron su preocupación y molestia por los baches, hundimientos y anegamientos que dificultan la circulación y representan un riesgo tanto para los vehículos como para los pasajeros.
Para quienes trabajan diariamente con sus vehículos, el impacto no solo es en el tiempo y la seguridad, sino también en su economía.
A ello se suma el alto costo de mantenimiento. “Esto es perjudicial, todo se frega y los repuestos están caros”, reclamó un taxista, señalando que las reparaciones se han vuelto cada vez más costosas y difíciles de asumir.
Los vecinos coinciden en la crítica. “La ciudad está muy descuidada últimamente. Hay muchos baches, no sé a quién podemos recurrir”, expresó un ciudadano que lamenta la falta de mantenimiento urbano.
