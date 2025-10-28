Las lluvias que cayeron durante los últimos tres días en la capital cruceña volvieron a dejar al descubierto el deterioro de sus calles y avenidas. Conductores de transporte público y privado manifestaron su preocupación y molestia por los baches, hundimientos y anegamientos que dificultan la circulación y representan un riesgo tanto para los vehículos como para los pasajeros.

Desde tempranas horas, varias vías principales amanecieron con charcos extensos que ocultaban los agujeros en el pavimento. “Las calles están inundadas, no se puede manejar así”, lamentó un conductor, mientras esperaba que el agua escurra para retomar su ruta. Otro chofer agregó que, con la acumulación de agua, muchos baches se vuelven difíciles de detectar. “Mucha agua y muchos baches; feo está el camino, algunos no se ven”, dijo preocupado.

Para quienes trabajan diariamente con sus vehículos, el impacto no solo es en el tiempo y la seguridad, sino también en su economía.

“Se frega la suspensión, muelle, las llantas cuando uno no ve los baches”, explicó un conductor de micro.

A ello se suma el alto costo de mantenimiento. “Esto es perjudicial, todo se frega y los repuestos están caros”, reclamó un taxista, señalando que las reparaciones se han vuelto cada vez más costosas y difíciles de asumir.

Los vecinos coinciden en la crítica. “La ciudad está muy descuidada últimamente. Hay muchos baches, no sé a quién podemos recurrir”, expresó un ciudadano que lamenta la falta de mantenimiento urbano.

