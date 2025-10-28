¿Cuándo saldrá el sol en Santa Cruz? Este es el pronóstico para este martes y los próximos días

Santa Cruz amaneció este martes nuevamente bajo lluvia, un escenario que se mantiene desde el pasado fin de semana. Aunque la intensidad disminuyó, la llovizna persiste en distintos puntos del departamento.

El agrometeorólogo Luis Alpire, en su reporte semanal N.º 226, informó que durante esta jornada se registrarán lluvias tanto en la mañana como en la noche, con temperaturas que oscilarán entre 18°C y 24°C.

Para el miércoles, la situación cambiará: no se prevén lluvias, pero el termómetro descenderá aún más. La mínima será de 15°C y la máxima de 21°C, aunque la sensación térmica será más baja debido a ráfagas de viento que superarán los 50 kilómetros por hora.

El clima rumbo al fin de semana

La semana inició con el ingreso de un sur leve que se mantendrá hasta el viernes, generando mañanas frescas y lluvias moderadas hasta este martes. A medida que avance la semana, las condiciones climáticas comenzarán a mejorar y el ambiente se tornará más templado.

Hacia el fin de semana, las corrientes del norte se fortalecerán, lo que provocará un ascenso notable de las temperaturas máximas.

En las provincias, se prevé el siguiente comportamiento climático:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: Temperaturas entre 16°C y 32°C, con vientos del norte y ráfagas que podrían superar los 60 km/h el sábado. El cielo estará nublado a parcialmente cubierto, con lluvias hasta el martes.

Valles cruceños: Mínima de 8°C y máxima de 28°C, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h el sábado. Cielos nublados y precipitaciones moderadas hasta el martes.

Cordillera: Temperaturas entre 11°C y 35°C, con vientos del norte de más de 60 km/h el sábado, sobre todo en Cabezas y Charagua. Cielos entre nublados y parcialmente nublados, con lluvias moderadas hasta el martes.

Chiquitania: Se esperan mínimas de 15°C y máximas de 36°C, vientos fuertes el sábado —especialmente en las zonas de Chiquitos y Ñuflo de Chávez— y lluvias hasta el martes.

En resumen

Martes: Lluvias en la mañana y noche.

Miércoles: No lloverá, pero hará más frío por los vientos fuertes.

Hasta viernes: Sur leve y mañanas frescas.

Fin de semana: Vuelve el calor, con máximas que podrían superar los 36°C en algunas regiones.

Mira la programación en Red Uno Play