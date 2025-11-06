TEMAS DE HOY:
Altas temperaturas y posibles lloviznas: así estará el clima en Santa Cruz este jueves

El Señor del Clima hizo un llamado a la población a usar de manera racional los sistemas de enfriamiento.

Charles M. Flores

06/11/2025 9:14

Altas temperaturas y vientos del norte marcarán este jueves en Santa Cruz. FOTO: Gettyimages.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Santa Cruz de la Sierra amaneció este jueves 6 de noviembre con cielos mayormente nublados, una elevada humedad ambiental y vientos del norte que alcanzarán velocidades de hasta 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, se prevé una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 30°C, por lo que el calor continuará predominando en gran parte del departamento.

“No se descartan lloviznas, sobre todo durante la mañana, debido a los cielos nublados que van a primar en esta jornada”, informó Alpire, conocido como “el Señor del Clima”.

El agrometeorólogo explicó que las condiciones atmosféricas actuales —alta humedad, nubosidad y vientos cálidos— pueden generar una sensación térmica superior a la temperatura real, lo que incrementa el malestar por el calor.

Además, hizo un llamado a la población a usar de manera racional los sistemas de enfriamiento. “Recomendamos programar el aire acondicionado a 24°C, para cuidar no solo la salud, sino también la economía familiar”, señaló.

 

