¡Prepárese! Altas temperaturas y lluvias marcarán el clima en Santa Cruz esta semana

La semana que comenzó el lunes 3 de noviembre se presenta con condiciones meteorológicas cambiantes en todo el departamento de Santa Cruz. De acuerdo con el reporte semanal N.º 227 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, se prevé un período inestable caracterizado por altas temperaturas, lluvias intermitentes y vientos intensos del norte y sur.

Desde el lunes, los vientos del norte comenzaron a intensificarse y alcanzarán su máxima fuerza este martes 4 y el viernes 7, con ráfagas que podrían llegar hasta los 70 km/h en algunas provincias. Este flujo cálido vendrá acompañado de temperaturas elevadas que oscilarán entre los 32 °C y 37 °C, dependiendo de la región.

En el área metropolitana de Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, el termómetro marcará entre 18 °C y 32 °C, con cielos nublados y lluvias frecuentes. En los Valles Cruceños, las temperaturas se moverán entre 8 °C y 29 °C, con vientos de hasta 50 km/h y chubascos esporádicos.

Más al sur, en Cordillera, se espera un clima más seco, con máximas de 36 °C y ráfagas de 60 km/h, especialmente en Cabezas y Charagua. Por su parte, la Chiquitania vivirá jornadas de calor extremo, alcanzando los 37 °C, acompañadas de cielos variables y algunos chubascos dispersos.

El viernes 7 por la noche y la madrugada del sábado 8, se prevé el ingreso de un frente frío débil que cambiará las condiciones del ambiente. Este fenómeno traerá corrientes del sur, lluvias generalizadas y un descenso temporal de las temperaturas en todo el territorio cruceño.

