Se casó y pidió el divorcio al día siguiente tras una desastrosa noche de bodas

A veces, los grandes momentos de la vida pueden torcerse por circunstancias inesperadas, especialmente cuando se es joven. Es lo que le ocurrió a Montserrat Benavides, una mujer que se volvió viral al revelar que pidió el divorcio un día después de casarse.

Según relató, tras la boda decidieron continuar la celebración con sus amigos en una discoteca. Sin embargo, mientras ella quería volver al hotel para vivir su esperada noche de bodas, su recién esposo optó por seguir la fiesta con sus amigos.

“Mi noche de bodas no existió. Harta de ver que sus amigos siempre iban a estar por delante, me fui a mi casa”, contó Montserrat.

A la mañana siguiente, dejó los papeles de la boda y su anillo en la mesa del hotel, y decidió poner fin al matrimonio.

La madre de Montserrat intentó convencerla de que su esposo solo había actuado con inmadurez y que realmente la amaba. Finalmente, ambos accedieron a darse una segunda oportunidad.

Días después reservaron una nueva noche en el mismo hotel y pudieron tener la celebración íntima que no habían tenido. Además, asistieron a terapia de pareja, donde resolvieron conflictos que desconocían.

“Mi esposo es la persona que más me ama en el mundo”, aseguró Montserrat, quien hoy afirma sentirse plena y feliz en su matrimonio.

A través del video, quiso enviar un mensaje a quienes idealizan las bodas y las redes sociales:

“No todo es real ni perfecto. El matrimonio es difícil, y me tocó aprenderlo el primer día que me casé”, reflexionó.

