Los padres de familia del colegio San José 1, en la ciudad de La Paz, protagonizaron una jornada de protesta para denunciar el deterioro de la infraestructura y exigir atención inmediata de las autoridades municipales.

Tras las movilizaciones, este martes se realizó una inspección a los ambientes del establecimiento, donde se evidenció el estado precario de varias aulas.

“Estamos solicitando la demolición de estas aulas para que se construyan ocho nuevas. Ya no ofrecen condiciones seguras para los estudiantes”, manifestó el director de la unidad educativa, Edgar Fernández.

Mientras avanza el proceso para la construcción, los estudiantes se ven obligados a pasar clases en el patio del colegio, expuestos al frío, el sol y la lluvia.

“Existe un acta de compromiso que vamos a cumplir para hallar una solución pronta. Queremos garantizar la continuidad de las clases”, señalaron representantes del municipio paceño.

Los padres de familia expresaron su preocupación por la situación y pidieron que se aceleren los trabajos.

“Por ahora los niños están afuera, perjudicados en su aprendizaje. La educación a distancia no funciona, muchos padres no tienen los dispositivos necesarios”, lamentó el director Fernández.

