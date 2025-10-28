La ciudad de El Alto vuelve a llamar la atención con una de sus construcciones más singulares: un nuevo cholet con temática de Lamborghini, que luce la imagen a escala casi real del lujoso vehículo incrustado en la fachada del edificio.

El cholet Lamborghini se ha convertido en la nueva sensación de la urbe alteña. Su proceso de construcción fue compartido paso a paso en redes sociales, generando miles de reacciones y curiosidad entre los internautas.

El edificio, de ocho pisos, está destinado a fines comerciales y residenciales. En la planta baja alberga tiendas y una galería, mientras que los pisos superiores cuentan con departamentos y un espacio privado para los propietarios.

“Tiene sus tiendas, una galería en la parte baja; en los siguientes niveles hay departamentos y, en el último piso, la vivienda de los dueños. El vehículo está hecho casi a escala real, de aproximadamente 3,80 metros”, explicaron los constructores.

Los cholets —emblemáticos por su mezcla de color, lujo y simbolismo cultural— siguen siendo una marca distintiva de la arquitectura alteña. En la ciudad ya se pueden apreciar edificaciones inspiradas en barcos, platillos voladores e incluso en Los Caballeros del Zodiaco, lo que demuestra la imaginación sin límites de los arquitectos y propietarios locales.

