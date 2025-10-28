¡Atención! ¿Cuándo se pagarán las rentas de octubre a los jubilados? Esto dice la Gestora

El gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Darwin Ugarte, informó este martes que, debido a una determinación de la Autoridad de Pensiones, el pago de rentas correspondiente a octubre se realizará a partir del 1 de noviembre y no antes del cierre de mes, como era habitual.

La medida responde al cumplimiento del artículo 21 del Decreto Supremo 0822, que dispone que la Gestora debe efectuar y poner a disposición el pago de pensiones entre el primer y el séptimo día del mes siguiente.

“Nosotros tenemos que dar estricto cumplimiento a la normativa y no vamos a poder cumplir con el pago anticipado que hemos estado realizando mes tras mes con los jubilados. Vamos a tener que comenzar el pago el 1 de noviembre”, explicó Ugarte en conferencia de prensa.

Para el pago correspondiente a octubre, se prevé ejecutar 339.000 pagos, por un monto total de 976 millones de bolivianos, distribuidos en 211.000 pagos por ventanilla, 456 pagos a domicilio y 127.000 pagos mediante abono en cuenta.

El ejecutivo precisó que la Gestora ya coordinó con más de 40 entidades financieras del país para que los recursos estén disponibles desde el sábado 1 de noviembre, garantizando que los jubilados puedan cobrar sin contratiempos.

Ugarte señaló además que se realizarán gestiones para retomar el pago anticipado en los próximos meses, considerando la importancia de este beneficio para el sector pasivo.

La Gestora, que sustituyó a las antiguas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es una empresa pública nacional estratégica encargada de la administración del Sistema Integral de Pensiones.

Con información de ABI.

