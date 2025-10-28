¡IMPACTANTE VIDEO! Anaconda de seis metros sorprende a pescadores

El momento fue registrado en video, donde se aprecia a la anaconda deslizándose con calma hacia el agua hasta sumergirse completamente.
28/10/2025 17:54
Un grupo de pescadores en Brasil vivió un momento tan sorprendente como inolvidable durante una jornada en un río de la región amazónica. Mientras preparaban sus equipos y se disponían a continuar la pesca, se percataron de la presencia de una enorme anaconda que se desplazaba lentamente por la orilla.
Según los testimonios, la serpiente medía aproximadamente seis metros de longitud. A pesar del asombro y la tensión natural que provoca un encuentro con un animal de ese tamaño, los pescadores optaron por mantener la distancia y observar el comportamiento del reptil sin intervenir.
El momento fue registrado en video, donde se aprecia a la anaconda deslizándose con calma hacia el agua hasta sumergirse completamente.
A continuación, el video:
