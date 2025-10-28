¡IMPACTANTE VIDEO! Anaconda de seis metros sorprende a pescadores

TEMAS DE HOY:
Charles Muñoz Flores

28/10/2025 17:54

El momento en que una anaconda de seis metros se desliza frente a pescadores. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Brasil

Un grupo de pescadores en Brasil vivió un momento tan sorprendente como inolvidable durante una jornada en un río de la región amazónica. Mientras preparaban sus equipos y se disponían a continuar la pesca, se percataron de la presencia de una enorme anaconda que se desplazaba lentamente por la orilla.

Según los testimonios, la serpiente medía aproximadamente seis metros de longitud. A pesar del asombro y la tensión natural que provoca un encuentro con un animal de ese tamaño, los pescadores optaron por mantener la distancia y observar el comportamiento del reptil sin intervenir.

El momento fue registrado en video, donde se aprecia a la anaconda deslizándose con calma hacia el agua hasta sumergirse completamente.

A continuación, el video:

 

