La historia de Leah Halton, una influencer australiana de 23 años, ha dado la vuelta al mundo luego de compartir un video de solo 12 segundos que se ha convertido en el TikTok con más “me gusta” de la historia, catapultándola a la fama internacional.

El breve clip, publicado el 6 de febrero, muestra a Halton interpretando un fragmento de la canción Praise Jah In The Moonlight, de YG Marley, mientras realiza suaves gestos frente a la cámara. Lo que parecía un video más entre millones se transformó en un fenómeno global: ya supera los 800 millones de reproducciones y ha alcanzado la asombrosa cifra de 50 millones de “me gusta”.

El impacto fue tan grande que no solo disparó la popularidad de Leah, sino también la del tema musical, que ha escalado en los principales rankings internacionales. La canción, que cuenta con la participación de Lauryn Hill y un sample de Bob Marley, se ha convertido en un himno viral en todo el mundo.

Leah Halton, hasta hace poco una figura poco conocida fuera de Australia, hoy es una de las creadoras más influyentes del momento. En Instagram ya supera el millón de seguidores, y en YouTube cuenta con 1,2 millones de suscriptores, donde comparte contenido sobre belleza, moda y estilo de vida.

Su ascenso meteórico confirma, una vez más, el poder de las redes sociales para transformar en cuestión de segundos a una persona común en una celebridad global.

