“Uy, lo hice de nuevo”: Paris Hilton deslumbra en Halloween con el look más icónico de Britney Spears

La empresaria, DJ y estrella de la cultura pop Paris Hilton rindió tributo a su gran amiga Britney Spears con un disfraz que replicó al detalle el inolvidable atuendo rojo de látex que la “Princesa del Pop” lució en el videoclip Oops!... I Did It Again (2000).

Con un catsuit rojo brillante, botas negras de cuero y el clásico peinado liso con raya lateral, Hilton inauguró la temporada de Halloween con una recreación que fascinó a sus seguidores. En la sesión de fotos, compartida en su cuenta de Instagram, la socialité posó entre luces futuristas y junto a un “moon man”, en clara referencia al astronauta que aparece en el icónico video musical de Spears.

“Uy, lo hice de nuevo. Comenzando Halloweek honrando a mi reina”, escribió Hilton en la publicación, que superó los 130 mil “me gusta” en pocas horas.

La frase, un guiño al título del éxito mundial de Britney, acompañó imágenes que evocan el espíritu vibrante de la era pop de comienzos de los 2000.

Más allá de un simple disfraz, el homenaje de Hilton fue una declaración de cariño y lealtad hacia Spears, con quien compartió una amistad muy mediática en los años dorados del entretenimiento. En aquella época, junto a Lindsay Lohan, formaron el famoso “Holy Trinity” de la vida nocturna angelina, convirtiéndose en íconos de una generación marcada por el exceso, la moda y los paparazzi.

Dos décadas después, Paris sigue recordando con afecto esa conexión que marcó su juventud. Su gesto llega justo cuando Britney Spears, de 43 años, continúa en el centro de atención tras la publicación de sus memorias The Woman in Me y su regreso a la vida pública. Aunque la cantante no ha reaccionado oficialmente, los fanáticos interpretaron el homenaje como una muestra de apoyo sincero.

No es la primera vez que Hilton expresa su respaldo. En 2021, durante el auge del movimiento #FreeBritney, publicó un mensaje que conmovió a millones:

“Siempre apoyaré y querré a Britney. Es tan amable y dulce, y se merece su libertad. Llevo mucho tiempo diciendo Free Britney y seguiré diciéndolo hasta que sea libre. Todos debemos alzar la voz para proteger a las víctimas de abuso.”

Paris también destacó la valentía de Spears:

“Es increíblemente valiente y una inspiración por decir su verdad. Sé lo difícil que es dar el paso al frente y contar tu historia, así que espero que Britney sepa que el mundo la quiere y la apoya muchísimo ahora mismo.”

El homenaje de Hilton no solo reafirma su fidelidad hacia Spears, sino también la vigencia de ambas figuras en la cultura pop. Mientras Paris continúa expandiendo su imperio como empresaria, madre y DJ internacional, Britney sigue inspirando a millones con su historia de resiliencia y libertad.

Durante su reciente fiesta de cumpleaños número 44, celebrada con el lujo que la caracteriza, TMZ reportó que Hilton subió a una mesa para bailar al ritmo de Work Bitch, otro de los grandes éxitos de su amiga, demostrando que la admiración y la energía que marcaron su juventud siguen intactas.

En plena era digital, donde las celebridades reinventan constantemente sus narrativas, Paris Hilton ha encontrado la forma perfecta de honrar su pasado sin perder relevancia. Y esta vez, lo hizo con estilo, autenticidad y un toque de brillo rojo que recordó al mundo por qué ella y Britney Spears siguen siendo leyendas vivas del pop.

