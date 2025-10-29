¿Quién es el actor de telenovelas que fue encontrado en situación de calle?

Las redes sociales se encendieron en las últimas semanas tras la viralización de un video que mostraba al actor mexicano Alejandro Landero en la colonia Condesa de Ciudad de México, aparentemente viviendo a la intemperie junto a sus tres mascotas (dos gatos y un perro). La grabación, que pedía ayuda para el artista, generó una gran conmoción y debate entre usuarios de múltiples países de Sudamérica que lo recuerdan por su época de gloria en la pantalla chica.

La trayectoria de Landero: rostro de la época de oro

Aunque la información personal de Landero es escasa, su carrera artística es un hito de la televisión mexicana producida por Televisa y con gran alcance internacional.

Fue considerado una de las promesas actorales durante las décadas de los 80 y 90.

Se destacó en importantes telenovelas, siendo recordado por su papel de Rigoberto Camacho, el chofer de Rogelio, en la popular "Rosa Salvaje" (1987).

Otros títulos relevantes en su trayectoria incluyen "Blanco Vidal" (1982), "Vivir un poco" (1985), "Monte Calvario" (1986) y "Pasión y Poder" (1988), donde interpretó a un galán juvenil.

Además de las telenovelas, Landero incursionó en el teatro musical y fue conductor de programas de televisión en la década de los 90.

¿Cuál es su situación actual? Landero aclara los hechos

La difusión del video llevó a que vecinos y usuarios de redes pidieran apoyo para el actor y sus animales. Se mencionó que Landero solicitaba un alojamiento temporal en la zona de la Condesa.

Sin embargo, en medio del revuelo, el propio Alejandro Landero salió al paso de los rumores y brindó una entrevista para aclarar su situación, según reporta Milenio.com.

Aseguró que la situación es temporal, ya que cuenta con apoyo y tiene planes de regresar a Puerto Vallarta para retomar asuntos personales y laborales.

Explicó que tuvo que abandonar el departamento donde vivía debido a un conflicto legal y que, para no separarse de sus queridas mascotas, quedó momentáneamente a la intemperie.

Confirmó que sí estaba atravesando un momento complicado, pero negó vivir en situación de calle permanente.

Landero afirmó que la situación fue "exagerada y mal interpretada" por las redes sociales.

El caso de Landero reavivó también un episodio de 2020, cuando el actor tuvo que desmentir rumores sobre su supuesta muerte o desaparición.

La conmoción generada por la situación de Alejandro Landero en Sudamérica se debe a que su rostro evoca una "época de oro" de la televisión que consumieron masivamente. El actor era parte del elenco de programas que se convirtieron en clásicos indiscutibles de la cultura popular en la región.

