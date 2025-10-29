TEMAS DE HOY:
Tragedia en Morochata Relato del sobreviviente en Morochata Feminicidio en Potosí

19ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Lluvias provocan inundaciones en barrios de la zona Satélite Norte

Las lluvias, que no cesan desde el domingo, han dejado viviendas anegadas y serios daños materiales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/10/2025 20:42

Vivienda en Satélite Norte
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Las intensas lluvias registradas en Santa Cruz desde el pasado domingo han provocado serias inundaciones en varios barrios de la zona de Satélite Norte, dejando a decenas de familias afectadas.

Las calles se encuentran anegadas y muchas viviendas han sufrido daños materiales a causa del ingreso del agua.

Vecinos del lugar manifestaron su preocupación por la falta de un sistema adecuado de drenaje pluvial, señalando que los problemas se agravaron tras la construcción del viaducto en la zona.

“Son cinco años desde que se construyó el viaducto, hicieron el asfalto aquí y empezó a inundarse más. Es por falta de alcantarillas, no tenemos canales pluviales, todo eso hace que nuestra zona se vea más afectada”, lamentó una vecina, mientras relataba que el agua dañó muebles y electrodomésticos.

De acuerdo con los testimonios, el agua ingresó con fuerza a las viviendas, impidiendo que los vecinos pudieran rescatar sus pertenencias. “No hemos podido rescatar nada porque el agua entra como un turbión”, agregó.

Las lluvias, que se han mantenido constantes durante varios días, también han generado dificultades en el transporte público y particular, debido a calles intransitables y acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD