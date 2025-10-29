Lluvias provocan inundaciones en barrios de la zona Satélite Norte

Las intensas lluvias registradas en Santa Cruz desde el pasado domingo han provocado serias inundaciones en varios barrios de la zona de Satélite Norte, dejando a decenas de familias afectadas.

Las calles se encuentran anegadas y muchas viviendas han sufrido daños materiales a causa del ingreso del agua.

Vecinos del lugar manifestaron su preocupación por la falta de un sistema adecuado de drenaje pluvial, señalando que los problemas se agravaron tras la construcción del viaducto en la zona.

“Son cinco años desde que se construyó el viaducto, hicieron el asfalto aquí y empezó a inundarse más. Es por falta de alcantarillas, no tenemos canales pluviales, todo eso hace que nuestra zona se vea más afectada”, lamentó una vecina, mientras relataba que el agua dañó muebles y electrodomésticos.

De acuerdo con los testimonios, el agua ingresó con fuerza a las viviendas, impidiendo que los vecinos pudieran rescatar sus pertenencias. “No hemos podido rescatar nada porque el agua entra como un turbión”, agregó.

Las lluvias, que se han mantenido constantes durante varios días, también han generado dificultades en el transporte público y particular, debido a calles intransitables y acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad.

