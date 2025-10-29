Tres comunidades incomunicadas tras ruptura de dique y desborde del río Grande

La ruptura de un dique de contención del río Cotoca y el desborde del río Grande a causa de las intensas lluvias han dejado incomunicadas a tres comunidades.

En la comunidad de San Pedro, Nueva Aurora y Nuevo Horizonte, el aumento de las aguas ha afectado a varias familias que han quedado incomunicadas, por lo que piden la intervención de personal especializado para brindar la ayuda correspondiente.

“Intentamos llegar al lugar y no pudimos hacerlo, por lo que ellos requieren que un equipo técnico llegue al lugar para evaluar si necesitan ser evacuados o no”, indicó Ever Copa, comunario de Montero Hoyos.

Al estar el camino intransitable, los pobladores de estas tres comunidades no pueden realizar la compra de alimentos.

Alerta por inundaciones:

Los vecinos se encuentran en alerta, dado que las aguas continúan creciendo y temen que la situación pueda empeorar.

En el último reporte realizado por la Red Uno se dio a conocer que, al continuar las fuertes lluvias, los vivientes del lugar comenzarían a sacar sus pertenencias para evitar que el agua los sorprenda en horas de la madrugada.

En Puerto Pailas, son 3 los barrios directamente afectados; entre tanto, las autoridades indicaron que las maquinarias no podrán ingresar a realizar los trabajos para realizar las operaciones correspondientes.

