Identifican dos zonas críticas y mantienen la alerta en Puerto Pailas tras ruptura del dique

Puerto Pailas se mantiene en alerta tras la ruptura de un dique de contención del río Cotoca, aunque las autoridades aseguran que la situación está controlada, luego de identificar dos puntos críticos que están siendo monitoreados y atendidos con maquinaria pesada.

El director del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), José Antonio Rivero, informó que el caudal del río Cotoca ha aumentado debido a las intensas lluvias registradas en Santa Cruz de la Sierra y sus zonas de drenaje pluvial.

“Hemos evidenciado que el río Cotoca tiene un caudal bastante grande que viene del desagüe de los canales pluviales de la ciudad. Hemos visto que está sobrepasando el dique y comprometiéndolo, lo cual está desplazando las aguas hacia la carretera y, posiblemente, hacia la zona urbana”, explicó Rivero.

La ruptura del dique podría afectar a los barrios San Juan y otras zonas aledañas en Puerto Pailas. Sin embargo, Searpi ya tiene maquinaria disponible para intervenir de inmediato y contener el avance del agua.

“Si sigue llegando el caudal como se ve en este momento, posiblemente llegue al barrio San Juan. Pero ya estamos listos para trabajar y evitar mayores consecuencias”, añadió Rivero.

El alcalde de Cotoca, Raúl Alviz, también se trasladó hasta la zona para realizar una inspección y confirmó la existencia de dos sectores críticos, pero remarcó que por ahora la situación está bajo control.

“Lo importante es que, en este momento, no hay familias damnificadas en Puerto Pailas. Tenemos un grupo de emergencia en caso de que se requiera asistencia, pero la situación está controlada”, afirmó.

Alviz indicó que se firmó un convenio interinstitucional con Searpi para ejecutar trabajos inmediatos y planificados a mediano plazo, con el objetivo de fortalecer los puntos de contención y prevenir inundaciones.

Aunque el río Grande no ha incrementado su caudal, la acumulación de aguas provenientes de sectores como el Plan 3.000 y la Villa Primero de Mayo continúa presionando el cauce del río Cotoca, lo que mantiene la vigilancia activa en los distritos 6, 7 y 8, donde existen comunidades cercanas al afluente.

