“El agua está entrando a los barrios”: temor en Puerto Pailas por crecida del río Grande

Los pobladores de Puerto Pailas se encuentran en alerta ante la crecida del río Grande, luego de que un dique cediera por la presión del agua, lo que generó preocupación por posibles inundaciones en barrios cercanos.

En un video difundido por una pobladora, se observa el avance del caudal atravesando el punto donde se encontraba el dique.

“Cómo está llegando el agua y ya ha roto un dique aquí en Puerto Pailas. Así está llegando el agua”, relató una vecina mientras grababa las imágenes que rápidamente circularon en redes sociales.

Los residentes señalaron que el agua ya estaría alcanzando zonas pobladas. “Estamos mostrándoles cómo ha roto el dique y está cruzando el agua al otro lado; está llegando a los barrios, a la 3 de Mayo; nos manifiestan que es un lugar donde también hay inundaciones”, explicó la mujer que registró la situación.

Ante la emergencia, los vecinos solicitaron la presencia inmediata de autoridades y equipos de respuesta. “Las autoridades y personal del Searpi, de la Gobernación, Alcaldía y concejales llegarán al lugar para ver la situación”, añadió la pobladora, aunque hasta el momento no se reportaron evacuaciones.

