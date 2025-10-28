VIDEO: Mujer fue golpeada y asaltada a un cuadra de su casa en la Villa Primero de Mayo

La inseguridad en la capital cruceña continúa afectando a los vecinos. Una mujer fue víctima de un asalto mientras estaba a tan solo una cuadra de su domicilio, ubicado en el barrio Carlos Moyano, en la zona de la Villa Primero de Mayo.

En las imágenes de cámaras de seguridad se observa como el delincuente se acercó por la espalda a la víctima, la golpeó y le arrebató la cartera antes de darse a la fuga corriendo.

La mujer quedó postrada en el piso tras el asalto y fue auxiliada por un vecino que salió de su vivieda al escuchar los gritos.

