El huracán Melissa disminuyó a categoría 4, horas después de tocar tierra en Jamaica, aunque las alertas por fuertes vientos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica persisten, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.



Melissa presenta vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora (150 millas), según el último boletín del NHC.





El ciclón, el más fuerte en lo que va de la temporada en el Atlántico, tocó tierra en Jamaica alrededor del mediodía (13:00 hora boliviana) con vientos de hasta 295 kilómetros por hora (185 millas), que lo convirtieron en un huracán de categoría 5.



Melissa se encuentra actualmente 15 kilómetros al sur de la Bahía de Montego en Jamaica y se desplaza a unos 13 kilómetros por hora en dirección nornoreste.

