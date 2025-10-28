Video impactante: Así se ve por dentro el ojo del huracán Melissa

Una tripulación del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea de EE. UU., mejor conocida como los "Cazadores de Huracanes", registró imágenes únicas e impresionantes al ingresar al corazón del huracán Melissa, que actualmente mantiene la Categoría 5 con vientos sostenidos de hasta 280 km/h.

El impactante video, difundido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra el fenómeno conocido como "efecto estadio": una pared de nubes densas que se eleva en espiral, dejando un centro de calma absoluta y cielo azul en medio de la tormenta.

El avión voló a través de densas nubes grises justo al amanecer para llegar al ojo y realizar múltiples pasadas con el objetivo de recopilar datos meteorológicos críticos y mejorar las proyecciones de intensidad y trayectoria.

Alerta en Jamaica y el Caribe

El operativo se realiza mientras Jamaica se prepara para el impacto directo del huracán, que se espera toque tierra con vientos de 280 km/h, lluvias torrenciales y marejadas catalogadas como "catastróficas".

Las autoridades declararon el estado de emergencia y habilitaron más de 880 refugios en el país, según publica el portal TN.

El huracán Melissa ya ha dejado un saldo trágico de siete víctimas fatales en el Caribe (tres en Haití, tres en República Dominicana y una en Jamaica), con advertencias de que el impacto podría ser "devastador" y causar daños estructurales totales en zonas expuestas.

Vea el video:

