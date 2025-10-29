“Querían recoger diésel en baldes”: cisterna se vuelca y derrama combustible en la av. Santos Dumont

Una cisterna que transportaba combustible se volcó la tarde de este martes en la avenida Santos Dumont, a la altura del sexto anillo de la capital cruceña.

El accidente provocó una fuga de diésel, lo que obligó a la intervención inmediata de los bomberos y la Policía para evitar un posible incendio o explosión.

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo perdió el control y terminó volcado. “El vehículo está de costado, hay una pérdida bastante con bajo flujo del tanque. Estamos viendo si contener o direccionar el derrame. La idea es poder trasvasarlo, se conoce que es diésel”, explicó uno de los bomberos asignados al caso.

Durante los primeros minutos tras el vuelco, algunos ciudadanos se acercaron con baldes para intentar recoger el combustible derramado, pese al riesgo que representa. Los bomberos y efectivos policiales tuvieron que intervenir para alejar a las personas del lugar .

La Policía también procedió a resguardar el tránsito vehicular en el sector, que permanece parcialmente cerrado mientras se realizaban los trabajos de contención y trasvase del combustible a otra cisterna.

