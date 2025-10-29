Diputado electo responde críticas de Maduro y defiende la apertura comercial del gobierno electo

El diputado electo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, respondió este martes a las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que cuestionaron al gobierno electo de Rodrigo Paz, y reafirmó la postura de su sector a favor de una política exterior y comercial abierta, diversa y pragmática.

Rada aseguró que los insultos provenientes “de un dictador” representan, en realidad, un reconocimiento de que Bolivia va por el rumbo correcto. “Para nosotros todo insulto venido de un dictador es un halago. Nosotros consideramos que con Venezuela y esta región del ALBA, lo único que se podría comerciar es pobreza; son países que, debido a sus regímenes dictatoriales, están en peores condiciones que nosotros”, declaró el diputado electo a la Red Uno.

El parlamentario también subrayó que la estrategia del nuevo gobierno no busca alianzas excluyentes ni dogmáticas, sino apertura comercial plena: “El abrirse al mundo hemos dicho vamos a hacer negocios con Rusia, vamos hacer negocios con China y también vamos a hacer negocios con los Estados Unidos; eso no debería de ser preocupación”, afirmó Rada.

En su mensaje, el diputado recordó la situación política venezolana como ejemplo de un régimen cuestionado por la comunidad internacional: “No sé qué podemos decir del señor Maduro, que está cercado por la comunidad internacional para que respete la voluntad del pueblo venezolano y entregue el gobierno a quien ganó”, añadió, en referencia a la crisis política que atraviesa ese país.

Rada cerró su intervención diciendo que “todo insulto que venga de un dictador lo vamos a ver con buenos ojos porque nos da una señal de que estamos en el camino correcto”, y ratificó el compromiso de su bancada con una política exterior orientada a la generación de oportunidades económicas para Bolivia.

Mire el video:

