Diputado electo responde críticas de Maduro y defiende la apertura comercial del gobierno electo

El diputado Ricardo Rada subrayó que la estrategia del nuevo gobierno no busca alianzas excluyentes ni dogmáticas, sino apertura comercial plena.
28/10/2025 20:24
El diputado electo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, respondió este martes a las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que cuestionaron al gobierno electo de Rodrigo Paz, y reafirmó la postura de su sector a favor de una política exterior y comercial abierta, diversa y pragmática.
El parlamentario también subrayó que la estrategia del nuevo gobierno no busca alianzas excluyentes ni dogmáticas, sino apertura comercial plena: “El abrirse al mundo hemos dicho vamos a hacer negocios con Rusia, vamos hacer negocios con China y también vamos a hacer negocios con los Estados Unidos; eso no debería de ser preocupación”, afirmó Rada.
En su mensaje, el diputado recordó la situación política venezolana como ejemplo de un régimen cuestionado por la comunidad internacional: “No sé qué podemos decir del señor Maduro, que está cercado por la comunidad internacional para que respete la voluntad del pueblo venezolano y entregue el gobierno a quien ganó”, añadió, en referencia a la crisis política que atraviesa ese país.
Rada cerró su intervención diciendo que “todo insulto que venga de un dictador lo vamos a ver con buenos ojos porque nos da una señal de que estamos en el camino correcto”, y ratificó el compromiso de su bancada con una política exterior orientada a la generación de oportunidades económicas para Bolivia.
