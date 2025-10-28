El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó este martes, que el viernes 31 de octubre se llevará a cabo el cierre oficial de la gestión legislativa 2024–2025, en cumplimiento del cronograma establecido por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“El día viernes es el cierre de gestión legislativa. A través de la presidencia de la Asamblea Legislativa estamos para finalizar, rendir nuestro informe y, bueno, termina la gestión legislativa”, señaló Rodríguez, quien precisó que se realizará un informe sobre las labores desarrolladas durante el último periodo.

El titular del Senado adelantó además que, durante la primera semana de noviembre, se llevarán a cabo las sesiones preparatorias para conformar las nuevas directivas tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, dando inicio a una nueva etapa parlamentaria de los legisladores electos en las elecciones generales del 17 de agosto.

Con este cierre, la Asamblea culmina un ciclo marcado por debates políticos intensos, reformas normativas y el tratamiento de leyes económicas clave, mientras el país se prepara para la posesión del nuevo gobierno y la configuración del próximo periodo legislativo.

