Doria Medina: “Arce termina su gestión promulgando la ley que marca el fin del modelo que defendió”

El empresario y político Samuel Doria Medina se pronunció a través de sus redes sociales sobre la reciente promulgación de la ley de importación directa de combustibles por parte del presidente Luis Arce, calificando la medida como una decisión tardía y contradictoria con la política económica que caracterizó su gestión.

Doria Medina sostuvo que Arce promulgó la norma “presionado por la realidad, para pasar por tolerante a las iniciativas del nuevo momento político y disminuir en algo el rechazo que despierta en el pueblo”. Según el empresario, esta ley representa un giro forzado en el discurso del gobierno saliente, ya que “va en contra de las medidas que el propio Arce impulsó para dificultar la importación de combustibles, mientras por hipocresía acordaba lo contrario con los sectores empresariales”.

El líder de Unidad Nacional criticó duramente el modelo estatal aplicado durante la gestión de Arce, al que calificó como un “Estado tranca”, retomando la expresión utilizada por el presidente electo Rodrigo Paz Pereira.

“Guiado por el dogma estatista y por la defensa del privilegio del funcionario, Arce reinó en un sistema que el presidente electo ha descrito como Estado tranca. Arce fue presidente por ser el perfecto representante de ese Estado que ahora agoniza”, afirmó Doria Medina.

En su mensaje, también señaló que el mandatario saliente “pasará a la historia como el presidente burócrata del Estado tranca”, al considerar que su gobierno se caracterizó por la lentitud administrativa, la falta de innovación y la expansión del aparato público.

“Un funcionario tranca no encuentra más que peros para no innovar y lo único que puede cambiar son los procedimientos para hacerlos más complicados y corruptos. Es pusilánime y negligente con los ciudadanos, pero una luz para las pegas y las conveniencias”, escribió.

Finalmente, Doria Medina destacó la ironía histórica de que una de las últimas decisiones de Arce sea la promulgación de una ley que, según dijo, representa el fin del modelo estatista que él mismo defendió durante toda su administración, y que ahora afirma abre paso a una nueva etapa política y económica en Bolivia.

Mire la publicación de Samuel Doria Medina:

