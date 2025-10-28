PDC analiza candidatos para la presidencia de la Cámara de Diputados

Este miércoles, los parlamentarios electos del país recibirán sus credenciales, momento a partir del cual comenzarán las deliberaciones internas sobre la presidencia de la Cámara de Diputados.

En la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ya se barajan varios nombres para asumir el cargo, entre ellos Ricardo Rada, diputado plurinominal por Santa Cruz, y Sandra Rivero, diputada por La Paz.

“PDC es la bancada mayoritaria, hemos ganado con contundencia, entonces por derecho de esa ganancia, esa presidencia debería caer en la ciudad de La Paz”, afirmó Rivero.

Por su parte, Rada señaló que aún no se postula oficialmente, pero destacó su disposición a contribuir al consenso dentro de la bancada.

“No me postulo yo. Siento que sí tengo la capacidad y no niego que me gustaría, sin embargo, todas las acciones que realice siempre serán en coordinación con los diputados de la bancada y con los hombres que nos dieron su confianza, como Rodrigo Paz y Edman Lara”, dijo Rada.

Rivero agregó que la definición de la presidencia se dará luego de que los parlamentarios sean convocados por el presidente del partido, Roberto Castro. La diputada destacó que de ser electa presidenta no cambia la esencia de su trabajo, aunque sí amplía la responsabilidad de generar consensos y fomentar la cultura de debate.

