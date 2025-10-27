El 5 de noviembre se reunirá por última vez el gabinete de Luis Arce

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, informó que el miércoles, 5 de noviembre, se llevará a cabo el último gabinete de ministros del presidente Luis Arce, antes de la conclusión del mandato del actual gobierno y el inicio del proceso formal de transición hacia la nueva administración.

“El último gabinete correspondería al 5 de noviembre y luego, pues como corresponde, estamos acompañando. Ahora estamos en el rol de ya ir pasando información a la comisión de transición. Está claro que el gobierno no puede detenerse, es una estructura tan grande, vamos a seguir”, declaró Ruiz en conferencia de prensa.

La autoridad precisó que el Ejecutivo continuará en funciones hasta el viernes 7 de noviembre, cumpliendo con las tareas administrativas y de coordinación necesarias para una transición ordenada y transparente.

Ruiz explicó además que, por instrucción del presidente Arce, todas las carteras de Estado están elaborando sus informes de gestión, los cuales serán entregados a la comisión de transición del nuevo gobierno.

“Por instrucción del presidente se continúan elaborando informes de gestión que serán entregados a la comisión de transición del nuevo gobierno”, añadió.

El ministro Ruíz destacó que el actual gabinete trabaja con normalidad en la conclusión de proyectos y la preparación de los informes finales, subrayando que la gestión no se detiene pese a la cercanía del cambio de mando.

