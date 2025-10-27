Rodrigo Paz anuncia a Espinoza y Lupo como parte de su equipo de gobierno

El presidente electo Rodrigo Paz Pereira, anunció en entrevista con la Red Uno, que en los próximos días presentará a los primeros integrantes de su equipo de gobierno, conformado por "profesionales comprometidos con la renovación, la transparencia y la estabilidad del país".

Paz destacó que su gestión se caracterizará por ser firme y coherente, con un plan claro de acción para enfrentar la crisis económica y moral que atraviesa Bolivia.

“Tendremos un muy buen equipo que vamos a presentar. Ya hay dos que han visto: Gabriel Espinoza y José Luis Lupo. Son parte de una renovación, un cambio, pero con la claridad de un plan y la firmeza de un gobierno”, afirmó.

El mandatario electo subrayó que su administración no solo se concentrará en la ejecución técnica del plan de gobierno, sino también en mantener un contacto directo con la ciudadanía a lo largo del territorio nacional.

“Vamos a ser un gobierno firme, y el presidente se va a dedicar no solo a llevar adelante la gestión y la ejecución del plan, sino también a viajar mucho por el país, para ir explicando y escuchando a la gente sobre sus necesidades”, señaló.

Paz reconoció que el nuevo gobierno asumirá el mando en medio de una crisis profunda, tanto económica como moral, producto de años de corrupción e ineficiencia.

“Nos han dejado una crisis profunda, económica y moral, porque la corrupción está campeante en todos los niveles”, lamentó.

Mira la programación en Red Uno Play