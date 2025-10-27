Rodrigo Paz anuncia la llegada de dólares y un fondo de estabilización para fortalecer la economía boliviana

El presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, adelantó este domingo en entrevista con RED UNO, que su gobierno implementará un fondo de estabilización económica con el objetivo de reforzar las reservas internacionales y garantizar la disponibilidad de dólares en el mercado nacional.

Paz afirmó que, a diferencia de anteriores gestiones, las medidas se aplicarán de manera inmediata, sin esperar al próximo año.

“Quiero adelantar buenas noticias sobre dólares para los bolivianos. A diferencia de otros momentos, no vamos a esperar al próximo año; vendremos con dólares fresquitos para nuestra reserva internacional, que serán el respaldo para los dólares en el mercado”, sostuvo.

El mandatario electo explicó que el fondo será “bien regulado” y operará bajo un sistema de bandas cambiarias flexibles, a diferencia del “bolsín” de precio fijo utilizado en el pasado.

“Nosotros hemos establecido bandas y eso significa mayor flexibilidad con los dólares. No necesitas tener 2.000 o 3.000 millones en reserva para sostener el cambio. Lo importante es manejarlo dentro de márgenes que den estabilidad y confianza al boliviano”, detalló.

Paz remarcó que esta política busca transmitir confianza y previsibilidad, tanto al mercado interno como a los inversionistas internacionales.

“Vamos a conducir el tipo de cambio dentro de bandas, para que, si sube mucho o baja mucho, podamos manejarlo. Es empezar a tener reservas que den confiabilidad al mundo”, subrayó.

Asimismo, anticipó que su gobierno impulsará reformas estructurales en sectores clave de la economía nacional.

“Lo importante es cambiar ciertas leyes en hidrocarburos, minería, garantizar seguridad jurídica y una serie de cosas que permitan atraer inversión y reactivar la producción”, señaló.

