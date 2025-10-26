Dos incendios forestales activos se registran en Santa Cruz, según Defensa Civil

De acuerdo con el último reporte del viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, se registran dos incendios forestales activos en el departamento de Santa Cruz: uno en el Parque Nacional Otuquis y otro en la zona del Bajo Paraguá.

“Tenemos fuego activo en dos municipios: en el Parque Otuquis corresponde al municipio de Puerto Suárez, y todavía continuamos sofocando y enfriando en el Bajo Paraguá, en el municipio de San Ignacio de Velasco”, manifestó Calvimontes.

Focos de calor y monitoreo permanente

Desde el Viceministerio de Defensa Civil se informó que hasta la fecha se contabilizan 1.415 focos de calor, principalmente en regiones del oriente del país.

“Por lo demás, la gente sigue chaqueando, sigue quemando los pastizales, pero estamos haciendo el monitoreo y la intervención inmediata a través del comando en los lugares donde es necesario”, afirmó Calvimontes.

Además, la autoridad señaló que había reportes de un incendio en Ixiamas, que se encuentra sofocado por las lluvias, aunque se realizan monitoreos permanentes para asegurar que no se reactive.

Las autoridades recuerdan la importancia de no realizar quemas al aire libre y mantener la vigilancia sobre los pastizales y zonas forestales, especialmente en la temporada de calor y sequía.

Mira la programación en Red Uno Play