El futbolista boliviano Marcelo Torrez volvió a destacar con el Santos Sub-20 al anotar un gol decisivo en la tanda de penales que le dio a su equipo la clasificación a la final del Torneo Paulista, tras eliminar al Palmeiras en un vibrante partido que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario.

En la definición desde los doce pasos, Torrez ejecutó con gran precisión y envió el balón al fondo de las redes, contribuyendo al triunfo por 3-2 del conjunto ‘alvinegro’. Su actuación fue clave para que el Santos se meta en la final, donde enfrentará al São Paulo, que superó a Guaraní Sub-20 en la otra semifinal.

Con este nuevo logro, Marcelo Torrez consolida su papel como una pieza fundamental en la defensa del Santos Sub-20, equipo histórico que ha sido cuna de leyendas como Pelé y Neymar.

