¡Terrible! Motociclista muere al atropellar una vaca; vecinos habrían desmembrado al animal herido

El hecho se suscitó en la Avenida Poty Velho, en la Zona Norte de Teresina, Brasil, donde un motociclista falleció después de chocar con una vaca. Lo terrible del caso es que, tras el accidente, los transeúntes descuartizaron al animal vivo.

Imágenes de la terrible escena fueron captadas por las personas presentes en el lugar, en las cuales se observa cómo quedó tendido sobre el piso el motociclista después del accidente.

Los testigos llamaron al Servicio Móvil de Atención de Emergencias (SAMU), que confirmó el fallecimiento del motociclista en el lugar.mEl Instituto de Medicina Legal (IML) fue llamado para realizar el levantamiento legal del cuerpo del motociclista.

Por su parte la Superintendencia Municipal de Transporte y Tránsito de Teresina (Strans) aisló el tramo y procedió a los conductores a que pasen por el lugar del incidente sin complicaciones.

Se investigará a las personas que masacraron al animal tras el accidente

La Policía Civil de Piauí investiga además el caso de la vaca desmembrada viva tras el accidente de tránsito que causó la muerte de un motociclista de 42 años.

Los videos registrados del hecho, que fueron circulando en redes sociales, podrían ayudar a esclarecer el caso e identificar a los responsables de desmembrar al animal cuando este aún estaba vivo.

Según Samanta Volpato, miembro del Departamento de Protección Animal (GPA), el animal tenía cuatro patas fracturadas, y dijo que su carne podría ser consumida siempre y cuando se hiciera de forma humanitaria:

"El animal tenía cuatro patas fracturadas, por lo que tuvo que ser sacrificado, y su carne podía ser consumida, siempre y cuando se hiciera de forma humanitaria y bajo control sanitario. En los videos, llevan cascos que les cubren el rostro, pero recibimos información de que son invasores de tierras en la región", explicó Samanta, coordinadora del GPA.

En un video, la vaca aparece viva, tendida sobre el asfalto. En otro, ya tiene el vientre desgarrado, mientras la gente reparte la carne.

Mira la programación en Red Uno Play