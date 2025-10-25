Un turista muere al caer del muro perimetral del Panteón de Roma

Un turista japonés de 70 años murió tras caer desde el muro perimetral de siete metros de altura que rodea el Panteón de Roma, informaron este sábado los bomberos italianos.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:50 del viernes, cuando el hombre se precipitó desde la parte trasera del monumento, en la Vía della Palombella.

Hasta el lugar acudieron efectivos de bomberos, personal médico de emergencia y agentes de la policía municipal, quienes confirmaron el fallecimiento en el sitio. Los rescatistas tuvieron que forzar una puerta de acceso lateral para llegar hasta la víctima.

Según medios italianos, el turista se encontraba en Roma junto a su hija, quien relató a las autoridades que su padre perdió el equilibrio tras sufrir un malestar repentino.

El Panteón de Agripa, construido en el siglo II d.C., es uno de los monumentos más visitados de la capital italiana y una de las obras más emblemáticas de la arquitectura romana. Su parte posterior está delimitada por un muro que da hacia la estrecha Vía della Palombella, donde se produjo el fatal incidente.

