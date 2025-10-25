Un inusual y cómico percance se volvió viral en redes sociales, protagonizado por el alcalde del municipio de Emiliano Zapata, Santos Tavarez García, en el estado de Morelos, México. El incidente ocurrió durante la inauguración de una obra pública, cuando el edil intentó emular las labores de construcción con consecuencias inesperadas.

El miércoles pasado, Tavarez García acudió a la colonia Lomas de Trujillo para inaugurar una red de agua potable. Buscando un gesto de cercanía y participación, el alcalde se presentó con chaleco y casco de protección y, acto seguido, decidió subirse a una excavadora para manipularla frente a los asistentes.

La demostración de 'trabajo' no salió como estaba planeado. Mientras intentaba operar el brazo de la maquinaria pesada, el alcalde del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) terminó derribando un poste de luz cercano.

La situación generó alarma entre los presentes, quienes se apresuraron a alejarse ante el riesgo de un cortocircuito. Afortunadamente, según las declaraciones posteriores del propio alcalde, el percance no causó daños mayores ni lesionados, informa el portal El Siglo de Torreón.

La reacción y la justificación

Como era de esperarse, el momento fue capturado y rápidamente se difundió en redes sociales, donde el alcalde fue objeto de numerosas burlas y críticas. Comentarios como "Nomás se hubiera tomado la foto y ya como siempre" o "Si no ayuda, mejor no estorbe" se multiplicaron en la web.

El alcalde Santos Tavarez García no evadió el incidente. En una rueda de prensa, abordó el error y los comentarios en línea, defendiendo su acción con una máxima:

"No comete errores quien no hace nada; lo importante es actuar con honestidad y cumplir con la gente", declaró.

Vea el video:

