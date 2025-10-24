El youtuber español Juan José Meléndez Recio ("Juanjyoza"), quien comenzó su canal en 2023 compartiendo su pasión por la comida, se ha vuelto viral por un motivo desgarrador, pero lleno de inspiración. Tras ser diagnosticado con cáncer de colon en etapa terminal, el creador de contenido gastronómico decidió transformar el poco tiempo que le queda en un mensaje de amor y prevención, cumpliendo su sueño de casarse con su pareja María en una ceremonia en el hospital.

Hace aproximadamente un mes, el creador de contenido fue diagnosticado con cáncer de colon en fase terminal, una noticia devastadora que llevó a los médicos a darle una expectativa de vida de apenas un mes.

Lejos de rendirse, Juan José decidió utilizar su plataforma, que cuenta con más de 70 mil suscriptores, para dejar un último mensaje de motivación, lucha y amor incondicional.

Una boda en el hospital: "Me caso con el amor de mi vida"

En uno de sus videos más recientes, titulado "Me caso con el amor de mi vida" y publicado el pasado 18 de octubre, Juan José materializó uno de sus mayores sueños: casarse con su pareja María.

Las emotivas imágenes muestran cómo un juez oficializa la boda en la misma sala del hospital, rodeados de familiares y amigos. Tras intercambiar anillos y promesas, la emoción desbordó a María, quien rompió en llanto al besar a su esposo, mientras Juan José se mantenía sereno y con la intención de celebrar.

El influencer busca dejar una lección profunda grabada en "el infinito del internet":

"Yo ya no tengo tiempo, y quiero hacerlo todo; céntrate en lo que amas y hazlo sin miedo."

La historia de Juan José Meléndez es un recordatorio de la urgencia de vivir el presente, amar sin reservas y priorizar lo esencial ante la adversidad. En su mensaje, agradeció a sus seguidores: "Gracias a todo el mundo por demostrarme tanto amor. Os amo

