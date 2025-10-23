¿Se acerca el fin? La NASA activa defensa planetaria ante extraño cometa

La NASA ha iniciado de manera silenciosa su protocolo de defensa planetaria tras detectar un comportamiento inusual en el cometa 3I/ATLAS (C/2025 N1). El 21 de octubre a las 21:08 UT, la agencia emitió un aviso técnico en el boletín MPEC (2025-U142) del Minor Planet Center de Harvard, sin ruedas de prensa ni anuncios públicos.

El documento electrónico indicaba: "Anuncio de la Campaña de Astrometría de Cometas de la IAWN del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026. La campaña se centrará en el cometa 3I/ATLAS (C/2025 N1)".

Es la primera vez en la historia que un objeto proveniente de fuera del Sistema Solar es objeto de una campaña de observación coordinada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), un sistema reservado para amenazas reales al planeta.

Según los funcionarios de la IAWN, 3I/ATLAS presenta “desafíos únicos” para predecir su trayectoria. Entre sus características más inusuales se encuentra una anticola, un rastro de partículas que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él, algo jamás visto en cometas convencionales.

Durante el período de observación, del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026, telescopios y sistemas de seguimiento de todo el mundo vigilarán al objeto para determinar su posición exacta y movimientos en el cielo.

La noticia ha generado revuelo en redes sociales, donde circulan teorías de todo tipo. Usuarios en X (antes Twitter) cuestionan el silencio de la NASA, especulando que 3I/ATLAS podría no ser un cometa, sino incluso una nave extraterrestre. La cuenta @misty_vibe publicó: "El 3I/ATLAS definitivamente no es un cometa y la NASA está aterrorizada. Podría ser una nave con DRAGO reptilianos a bordo."

El científico Avi Loeb, profesor de Harvard, ha sugerido que ciertos movimientos del cometa podrían indicar maniobras deliberadas para aprovechar la gravedad del Sol y cambiar su velocidad y rumbo, un fenómeno conocido como efecto Oberth, utilizado por naves espaciales para optimizar aceleración y desaceleración. El cometa alcanzará su punto óptimo para esta maniobra a 126 millones de millas del Sol.

Observaciones previas alimentan la especulación, durante su aproximación máxima a Marte el 3 de octubre, sondas espaciales captaron imágenes de un objeto gigante y cilíndrico recubierto de níquel, que reflejaba luz verde. Análisis del telescopio Hubble también mostraron que 3I/ATLAS parecía generar luz propia, lo que llevó a Loeb a teorizar que podría tratarse de una nave propulsada por energía nuclear.

Mientras la NASA mantiene la información bajo control, el mundo espera atentos los resultados de esta inédita campaña de observación, que podría cambiar la manera en que entendemos los visitantes interestelares y la defensa planetaria.

