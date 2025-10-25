¡Crisis en Chulumani! Municipio lleva 8 meses sin alcalde

El municipio de Chulumani, en el departamento de La Paz, está sumido en una profunda crisis administrativa y social tras permanecer ocho meses sin alcalde sustituto, luego del fallecimiento del titular, Ramiro Navia, en febrero pasado. La situación, marcada por una serie de impugnaciones y observaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED), mantiene al municipio en una parálisis total, con servicios básicos en riesgo y salarios congelados.

Los vecinos y autoridades municipales están desesperados, denunciando que la falta de una autoridad reconocida está causando graves problemas:

Cuentas congeladas: Las cuentas municipales están cerradas, impidiendo pagos esenciales.

Hospital sin recursos: No hay medicamentos, y el personal médico lleva ocho meses sin cobrar sueldos.

Servicios parados: No se puede comprar diésel para los camiones de recojo de basura y los padres de familia han tenido que pagar la luz de las unidades educativas.

Laberinto de impugnaciones

La falta de alcalde se debe a la pugna política dentro del Concejo Municipal (conformado por 4 concejales de oposición y 3 del oficialismo, MAS). Tras el fallecimiento de Navia, se realizaron varios intentos de elección que fueron impugnados por el oficialismo y observados por el TED:

Primeros intentos: Las primeras elecciones, que designaron a un concejal de la oposición, fueron rechazadas por el TED y el Viceministerio de Autonomías. Denuncias penales: Los concejales de oposición incluso enfrentaron una denuncia penal por "aprobar resoluciones contrarias a la ley", que el presidente del Concejo, Ariel Cahuapaza, calificó de política. Última elección: El 10 de septiembre, el Concejo finalmente eligió a Ricardo Calle, un concejal del partido oficialista (MAS), cumpliendo con las exigencias del Tribunal Electoral de elegir a alguien de la misma línea política del alcalde fallecido.

No entregan credencial

A pesar de cumplir con los requerimientos, el TED aún no entrega la credencial a Calle, alegando que "no pueden cambiar de un concejal electo a un alcalde designado", una justificación que los denunciantes consideran contradictoria, ya que el mismo TED ha emitido credenciales en situaciones similares.

Una vecina, Danitza Quintanilla, denunció que la falta de la credencial —requisito indispensable para que el Banco Unión abra las cuentas— está asfixiando al municipio.

El Concejo y los vecinos anunciaron que presentarán una acción popular este lunes y amenazan con declararse en huelga de hambre en La Paz si el Tribunal Electoral no da una solución inmediata a la crisis.

