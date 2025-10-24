¿Dónde está Odalys Vaquiata? Familia exige justicia tras casi un año y medio de su desaparición

El abogado de la familia de Odalys Vaquiata, Giovanni Gonzales, informó que se solicitará 30 años de prisión para Joel Pérez, principal acusado por el delito de feminicidio, por ocultar el paradero del cuerpo de la joven. Además, se pedirá 15 años de cárcel para los padres del imputado por complicidad y dos años para otras dos personas implicadas por encubrimiento.

Gonzales explicó este viernes, en una entrevista con Red Uno, que la búsqueda del cuerpo de Odalys se ha prolongado por casi un año sin resultados, y que actualmente las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana ya no realizan rastrillajes:

“Esto significa que se ha paralizado el rastrillaje o la búsqueda del cuerpo de ella”, indicó el abogado.

Durante la inspección técnica realizada por tres días consecutivos, se registraron siete versiones distintas sobre el paradero de Odalys, que señalaban que la joven estaba en lugares como Unduavi, Tranca de Urujara, Yolosita, Tocaña y Coroico, generando confusión.

“Lo único que recibimos en todo este año y medio han sido burlas y despistes para que no podamos dar con el paradero exacto del cuerpo de Odalys”, afirmó Gonzales.

El abogado también señaló que la familia exige justicia y que la sentencia sea ejemplar:

“La familia está pidiendo a gritos justicia, y esta justicia tiene que ser traducida en una sentencia ejemplarizadora en contra de este ciudadano, por lo que se solicita la pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto”, puntualizó Gonzales.

Con la acusación particular, los implicados tendrán 10 días para presentar pruebas, tras lo cual comenzará el juicio oral y contradictorio. La expectativa de la familia es que se sancione no solo al principal acusado, sino también a quienes colaboraron en encubrimiento y complicidad, buscando justicia por la desaparición de la joven Odalys Vaquiata, que dejó a un niño en la orfandad.

